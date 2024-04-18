نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حجازي” لطلاب الثانوية العامة 2024: توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على الخطوات وليس على الإجابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة سوف تتبع في امتحانات الثانوية العامة كما هو العام الماضي تصحيح أجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيًا وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم وفي حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا، مضيفا أنه سيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية علي خطوات الاجابة وليس على الاجابة النهائية فقط.



وأوضح الوزير، أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لحسن سير امتحانات الثانوية العامة، وذلك فى ضوء عدد الطلاب الذى يقرب من ٨٠٠ ألف طالب.

وأشار حجازي، إلى أن الوزارة تحرص على العمل في إطار منظومة دقيقة، والاستعانة بالعناصر الكفء من ذوي الخبرة عند إجراء امتحانات الثانوية العامة وبدرجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات، وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ يوم ١٠ يونيو المقبل.

وقد حضر الاجتماع، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي ونائب رئيس عام الامتحانات لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، والدكتورة أحلام الباز أستاذ دكتور بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي والمشرف على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات، وعبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف العام على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة.