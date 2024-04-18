نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنبيه مهم من" التعليم" للطلاب المصريين في الخارج بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيه هام للطلاب المصريين في الخارج بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مؤكده أنه سوف يتم إغلاق المنصة للتسجيل للترم الثاني يوم السبت الموافق 27 إبريل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، علي أولياء الأمور المتأخرين في سداد الرسوم وتسجيل بيانات الطالب للفصل الدراسي الثاني والتكميلي «التخلف عن الترم الأول» وسرعة التسجيل علي المنصة حتي لا تضيع الفرصة علي الطالب.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه في إذا ظهر لهم البريد الالكتروني أمام أي طالب علي حساب ولي الامر للطلاب المصريين في الخارج، يقوم بسرعة تفعيل البريد الالكتروني للطالب

بالنسبة لأرقام الجلوس، أكدت وزارة التعليم، أنه سوف يتم الإعلان عنها بعد غلق الموقع والانتهاء من إجراءات المراجعة لمستندات التقدم بالنسبة لملف التقييم الأنشطة سوف يتم الإعلان عنه بعد أن يتاح علي المنصة.