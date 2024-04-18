الصحة: الكشف على 3 ملايين و827 ألفا مجانا ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأورام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 05:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ3 ملايين و827 ألف و469 شخصًا بالمجان، وذلك تحت شعار "100 مليون صحة"، جاء ذلك وفق ما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء.

يأتي ذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، والتي شملت 18 محافظة، مستهدفة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة؛ مما يسهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بالإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.