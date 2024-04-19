طقس اليوم الجمعة.. حار على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 29 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أبريل 2024 11:30 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء ، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم شبورة صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.