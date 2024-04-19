ضبط مزارع بأسيوط لقيامه بإطلاق عيار ناري تجاه آخر ما أدى إلى وفاته

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أبريل 2024 02:38 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) مُصاب برش خرطوش.

وبسؤاله إتهم (مزارع- مقيم بذات الدائرة) بإطلاق عيار نارى تجاهه من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته، وعلل قيامه بذلك لخلافات سابقة حول الجيرة، وفى وقتٍ لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المصاب متأثراً بإصابته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم.. وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية خرطوش) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.