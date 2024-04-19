لاعب المقاولون لؤي وائل تحت الملاحظة الطبية 24 بعد واقعة بلع اللسان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 أبريل 2024 08:26 مساءً - كشف مصدر بنادي المقاولون العرب، تفاصيل حالة لؤى وائل لاعب الفريق، الذي سقط على أرض الملعب خلال مباراة فريقه مع بلدية المحلة.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لؤي وائل سيستمر بالمستشفى حتى غد السبت، وذلك ليكون تحت الملاحظة الطبية، على أن يغادر المستشفى غداً بعد الاطمئنان على حالته.

وأضاف المصدر أن لاعبي المقاولون والجهاز الفني بقيادة محمد عودة يرافقون اللاعب الآن بالمستشفى، مشيراً إلى أن حالة لؤي وائل الآن مستقرة، بعدما فاق من الغيبوبة التي تعرض لها بسبب ابتلاع اللسان.

وكان لؤي وائل قد سقط على أرض الملعب بعد ابتلاع لسانه، وتم نقله إلى المستشفى بسيارة الإسعاف.

وتعرض المقاولون العرب للهزيمة بهدفين نظيفين أمام بلدية المحلة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الدوري.