الجيزة: ضخ المياه للمناطق المتأثرة بفيصل والهرم بعد إصلاح كسر خط كومبرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 10:28 مساءً - نوهت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم الآن بأعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط 1000 مم بمنطقة كومبرة بكرداسة.

وأشارت المحافظة إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح سيتم ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتأثرة بفيصل والهرم والرماية والمريوطية.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعلنت حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمنطقة كومبرة بمركز كرداسة، والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم.

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر، تم الدفع بـ10 شفاطات وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: "كومبرة، كرداسة، أواخر فيصل والهرم من الرماية حتى المريوطية".

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.