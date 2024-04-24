"الهيئة القومية للاستشعار" تشارك في الملتقى العلمي الأول حول التكنولوجيا الفضائية

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، برئاسة الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة، في المُلتقى العلمي الأول حول "التكنولوجيا الفضائية وخدمة المجتمع"، الذي نظمته جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.

وشهد الملتقى العلمي حضورًا لافتًا لعدد من أساتذة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، باعتبار الهيئة أحد الشركاء في هذا المجال الهام.

وأكد الدكتور سامح المراغي نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية دور تكنولوجيا الاستشعار من البُعد في خدمة المجتمع.

وافتتحت الجلسات برئاسة الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، والدكتور أبوالحسن عبدالموجود عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وتميزت فعاليات الملتقى بمحاضرة قيّمة قدمتها الدكتورة داليا الفقي نيابة عن الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة، وتناولت المحاضرة "دور الاستشعار في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وخدمة المجتمع".

وقدّمت المحاضرة تعريفًا شاملًا عن الهيئة وأنشطتها العلمية المتنوعة، وأوضحت كيفية تحقيق الهيئة لأهداف التنمية المُستدامة وخدمة المجتمع من خلال الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية، كما تطرقت إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة في التعاون مع مختلف الجهات في الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع في مجالات مُتعددة، بما في ذلك الزراعة وحصر الزراعات الاستراتيجية واستصلاح الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الكشف المياه الجوفية والثروة المعدنية ومكافحة التلوث، مُستعرضة الأثر الإيجابي لتطبيق التكنولوجيا الفضائية المُتقدمة في تحقيق هذه الأهداف.

وفي نهاية الفعاليات، تسلمت الدكتورة داليا الفقي نيابة عن الدكتور إسلام أبوالمجد درع الجامعة المُقدم من الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أن مشاركة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء يأتي تأكيدًا على دورها الريادي في دعم جهود التنمية المُستدامة وخدمة المجتمع من خلال تقديم حلول تقنية مُبتكرة وفعالة في مختلف المجالات البيئية والاقتصادية.