نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشوربجي" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وجاء في نص البرقية:

"يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية وجموع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال؛ أسمى آيات التهاني بحلول الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن، هذه المناسبة التي تذكرنا جميعا بنصر أكتوبر العظيم الذي فتح الطريق أمام استرداد كامل التراب المصري بملحمة وطنية ستظل رمزا للفخر والاعتزاز والكبرياء الوطني".

نحتفل اليوم بذكرى تحرير مجيدة ستظل حاضرة عبر الأجيال؛ شاهدة ومذكرة بما حققته عقول وسواعد أبطال عظام وشجعان أعلوا قيم الفداء والتضحية وسطروا بطولات بحروف من نور لاسترداد كامل الأرض وحفظ الشرف والعرض.

التحية والتقدير للشعب العظيم الذي اصطف خلف جيشه الباسل لتطهير ثرى الوطن من دنس الإحتلال والعدوان، التحية لأرواح شهدائنا الأبرار وصاحب قرار الحرب وبطل السلام، الرئيس الشهيد محمد أنور السادات.

فخامة الرئيس..

لقد أولت الدولة تحت قيادتكم الحكيمة اهتماما غير مسبوق بأرض الفيروز انطلاقا من تطهيرها من براثن الإرهاب البغيض، وتدشين مشروعات تنموية عملاقة، واليوم تنعم سيناء بثمار تحريرها في كافة المجالات.

سيادة الرئيس..

دائما كان توجيه سيادتكم بأهمية نشر الوعي وأمانة الكلمة؛ نجدد العهد بمواصلة مسيرة العمل والبناء كلا في موقعه لرفعة شأن وطننا الغالي، وندعو الله أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والنجاح، حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم.