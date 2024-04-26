نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت قبل قليل انتخابات أطباء الأسنان في مصر لاختيار نقيب، في انتخابات التجديد النصفي التي تخضع لإشراف قضائي، حيث يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.

وأعلنت اللجنة المختصة بتلقي الطلبات ترشح 3 أطباء أسنان، من بينهما النقيب الحالي الدكتور إيهاب هيكل، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة حاليا أيضا، بالإضافة إلى الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق.