أحمد جودة - القاهرة - استعد لإجازة شم النسيم 2024: دليلك الكامل للاستمتاع بالطبيعة والترفيه العائلي

استعد لإجازة شم النسيم 2024: دليلك الكامل للاستمتاع بالطبيعة والترفيه العائلي.. باقتراب عطلة شم النسيم لعام 2024، ينشغل العديد من المواطنين بالبحث عن الموعد المحدد لهذه الإجازة، سعيًا للاستمتاع بأوقات ممتعة في الهواء الطلق داخل الحدائق والمتنزهات العامة، بصحبة عائلاتهم وأحبائهم.

موعد إجازة شم النسيم 2024

استعد لإجازة شم النسيم 2024: دليلك الكامل للاستمتاع بالطبيعة والترفيه العائلي

وحول موعد إجازة شم النسيم 2024، فقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أن يوم الأحد 5 مايو 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلا من يوم الأربعاء 1 مايو 2024 المقبل، ويوم الإثنين 6 من مايو 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.



موعد إجازة عيد العمال 2024

يذكر أن إجازة عيد العمال يوم الأحد 5 مايو 2024 بدلًا من الأربعاء 1 مايو، وبذلك يكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي الإجازة الأسبوعية 5 أيام.

إجازة شم النسيم 2024

وأعلن المعهد القومي للفلك والبحوث، أن إجازة شم النسيم 2024، من المقرر أن تكون يوم الإثنين 6 مايو 2024.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

- إجازة عيد الجلاء 1956: يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

- إجازة ثورة 30 يونيه 2013: يوم الأحد 30 يونيو 2024.

- إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل 2024.

- إجازة وقفة عيد الأضحى: يوم السبت 15 يونيو 2024.

- إجازة عيد الأضحى المبارك: يوم الأحد 16 يونيو 2024 حتى يوم الأربعاء 19 يونيو 2024.

- إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024.

- إجازة عيد 6 أكتوبر: يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

- إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الاثنين 8 يوليو 2024.

- إجازة عيد ثورة 23 يوليو: يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.