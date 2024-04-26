عضو اتحاد المرأة الفلسطينية لـ«8 الصبح»: مصر تبذل جهدا دبلوماسيا كبيرا لمنع اجتياح رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أبريل 2024 12:36 مساءً - أكدت الدكتورة إيمان بعلوشة عضو اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، أن الأوضاع في غزة تتجه لزيادة في التصعيد الإسرائيلي بخصوص الاجتياح البري لرفح والتهديدات المستمرة هي ورقة ضغط كبيرة لمحاولة الاستفادة من المفاوضات لتحقيق بعض النتائج.

وأضافت إيمان بعلوشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة دي إم سي، أن هناك جهد دبلوماسي مصري كبير للوصول الى اتفاق بخصوص تبادل الرهائن للحصول على أي مخرج يبقى خيار الاجتياح البري لرفح بعيدا، قائلة: "الناس في رفح يعيشون في حالة رعب شديد لأنهم لم يبقى لهم مكان يذهبوا له وعدد الذين نزحوا كبير جدا وأصبحوا في حالة تكدس كبيرة في رفح والضغط والترويع للناس وأنهم محاصرين في هذه البقعة من الأرض أمر مخيف".

وتابعت، "الحراك الشعبي في كل العواصم الأوروبية والعربية كان مؤثر ولكن حراك الجامعات في أمريكا له تأثير مختلف عن الحراك الشعبي العادي وورقة ضغط كبيرة على إدارة الولايات المتحدة وإسرائيل لإيقاف أي حملة برية على رفح والحراك في الجامعات مهم ونرجوا أن يؤثر على السياسة الإسرائيلية".