نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شفيق الحكيم: غياب الانسجام أهم إخفاقات الفترة الماضية في نقابة أطباء الأسنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور شفيق الحكيم، المرشح على مقعد نقيب الأطباء، في انتخابات التجديد النصفي التي تجري اليوم، إن هناك إقبال جيد على الانتخابات حتى الآن، خاصة من الشباب الذين آثروا أن يأتوا للإدلاء بأصواتهم على أن يذهبوا للمصايف، مشيرا إلى أنه يتوقع المزيد من الإقبال بعد صلاة الظهر.

وأشار "شفيق" في تصريحات خاصة على هامش الانتخابات، إلى أنه ترشح بناء على قاعدة جماهيرية بناها عندما كان نقيبا سابقا لأطباء الأسنان، موضحا أن الفترة الماضية لها ما لها وعليها ما عليها، ولكن أهم الإخفاقات كانت في غياب الانسجام، مشددا على أنه سيعيد الانسجام للنقابة لو فاز في الانتخابات.

وشدد على أنه سوف يتعاون مع أي مرشح آخر يفوز في الانتخابات.

وينتخب أطباء الأسنان في مصر نقيبا لهم اليوم، وذلك في انتخابات التجديد النصفي التي تخضع لإشراف قضائي، حيث يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.

وأعلنت اللجنة المختصة بتلقي الطلبات ترشح 3 أطباء أسنان، من بينهما النقيب الحالي الدكتور إيهاب هيكل، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة حاليا أيضا، بالإضافة إلى الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق.