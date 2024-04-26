نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شفيق الحكيم: نقابة أطباء الأسنان كان يجب عليها رفض ارتفاع أسعار البنج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور شفيق الحكيم، المرشح على مقعد نقيب الأطباء، في انتخابات التجديد النصفي التي تجري اليوم، إن أزمة ارتفاع أسعار البنج تؤثر بشكل كبير على أطباء الأسنان، والمواطن بشكل عام.

وأشار "شفيق" في تصريحات خاصة على هامش الانتخابات، إلى أن النقابة كان يجب أن يكون لها دور في هذا الأمر، لأن النقابة لها ممثل في لجنة التسعير وكان يجب أن ترفض الزيادة وتعترض عليها.

وشدد على أن ارتفاع الأسعار سوف يؤدي إلى زيادة التكلفة الأمر الذي يؤثر على المواطن.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام أيضا بالمحافظات وعدم التركيز على القاهرة والجيزة فقط، وتقديم خدمة طبية جيدة لهم، مشيرا إلى أنه سبق وطالب بضم مسألة فتح عيادات الأسنان لبرامج التمويل مخفضة الفائدة لمساعدة الأطباء على فتح العيادات في الصعيد والريف، ما يساهم في تنمية هذه المناطق.

وينتخب أطباء الأسنان في مصر، اليوم، نقيبا جديدا، وذلك في انتخابات التجديد النصفي التي تخضع لإشراف قضائي، حيث يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.

وأعلنت اللجنة المختصة بتلقي الطلبات ترشح 3 أطباء أسنان، من بينهما النقيب الحالي الدكتور إيهاب هيكل، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة حاليا أيضا، بالإضافة إلى الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق.

