نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال كثيف للتصويت في انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد بدوي، المرشح على مقعد نقيب أطباء الأسنان، في انتخابات التجديد النصفي إن الشرقية بها إقبال شديد حتى قبل صلاة الجمعة، وفي الغربية ارتفعت الأعداد.

وأضاف "بدوي" في تصريحات خاصة للفجر، أن مسافات التصويت بين مركز الاقتراع وأماكن سكنهم بعيدة، وهو ما يؤثر في نسبة الإقبال، مشددا على أنه يأمل في ارتفاع نسبة التصويت لأكثر من 20%.

وينتخب أطباء الأسنان في مصر، اليوم، نقيبا لهم، وذلك في انتخابات التجديد النصفي التي تخضع لإشراف قضائي، حيث يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.

وأعلنت اللجنة المختصة بتلقي الطلبات ترشح 3 أطباء أسنان، من بينهما النقيب الحالي الدكتور إيهاب هيكل، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة حاليا أيضا، بالإضافة إلى الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق.