نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يرسل وفدًا للاطمئنان على مدير مديرية أوقاف مطروح غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة اتصالًا هاتفيًا بالشيخ/ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح؛ للاطمئنان على سلامته إثر تعرضه لحادث سير متمنيًا له تمام الشفاء والعافية.

ووجه وزير الأوقاف وفدًا من ديوان عام وزارة الأوقاف لزيارته غدًا برئاسة الدكتور/ أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، نسأل الله العلي العظيم لفضيلته الشفاء العاجل وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.