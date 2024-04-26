أحمد جودة - القاهرة - خطط لإجازة مثالية: دليلك لتفاصيل إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024

خطط لإجازة مثالية: دليلك لتفاصيل إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024.. باقتراب موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم لعام 2024، ينشغل الكثير من المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بالتخطيط لاستغلال هذه الفترة الثمينة بأفضل الطرق. فضولهم واهتمامهم يتجه نحو معرفة التواريخ الدقيقة لهذه الإجازتين الرئيسية، خاصةً مع تزايد الرغبة في التخطيط لرحلات سفر ممتعة، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مناطق مختلفة. هذا المقال يقدم نظرة شاملة عن مواعيد الإجازتين، وأهمية التخطيط المبكر، بالإضافة إلى بعض النصائح للاستمتاع بأوقات العطلة بشكل مثالي.

أجازة عيد العمال

خطط لإجازة مثالية: دليلك لتفاصيل إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024

تحتفل الدولة المصرية كل عام بعيد العمال يوم 1 مايو، وفي هذا الإطار أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ترحيل إجازة عيد العمال من الأربعاء 1 مايو إلى يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.

موعد عيد القيامة المجيد 2024

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد لعام 2024، بعد انتهاء الصوم الكبير، وذلك في صباح يوم الأحد 5 مايو 2024.

عيد شم النسيم

من المقرر أن يحتفل المصريون بعيد شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو 2024، واعتاد المصريون على الخروج إلى المتنزهات في هذا اليوم وتناول الأسماك المملحة والفسيخ وتلوين البيض، في عادة حرص عليها المصريين منذ أيام الفراعنة.