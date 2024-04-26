مصدر سياسى إسرائيلى رسمى: الاجتماع مع الوفد الأمنى المصرى كان جيدا للغاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أبريل 2024 07:29 مساءً - أفادت قناة الإخبارية فى خبر عاجل لها من مصدر سياسى إسرائيلى رسمى أن الاجتماع مع الوفد الأمنى المصرى كان جيدا للغاية، مضيفا أنه قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال القطاع.

وقال مصدر سياسى إسرائيلى رسمى أنه لن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار فى غزة إلا لبضعة أسابيع، مضيفا أنه قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال قطاع غزة.. ومصر ستضغط على حماس من أجل قبول آخر فرصة لذلك. وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة. ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.