انقلاب سيارة وزير الأمن القومى الإسرائيلى بن غفير.. شاهد اللقطات الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أبريل 2024 08:26 مساءً - عرضت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها اللقطات الأولى لانقلاب سيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي "بن غفير".

وأفادت القناة وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية قالت إن سيارة بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى إلى انقلابها.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تعرض لحادث سير فى أثناء تفقده موقع حادث الطعن بمدينة الرملة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.