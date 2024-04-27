خبير استراتيجي: الوصول لهدنة في غزة مشروط بالمرونة من إسرائيل وحماس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 11:26 مساءً - أكد الدكتور سعيد عكاشة خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الدور المصري تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية مظلوم في الإعلام الخارجي، وما تقوم به مصر من دور دبلوماسي للتخفيف عن الضغوط الإسرائيلية على القطاع.

وأوضح الدكتور سعيد عكاشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه فيما يتعلق بالوصول إلى الهدنة فإنها مشروطة بالمرونة من الطرفين، مؤكدا أن كل طرف سواء الاسرائيلي أو حركة حماس له شروط وإذا استمر العناد سيكون الموضوع صعبا للغاية.

وأشار إلى أن هناك محاولة للتغطية على الدور المصري وهي الدولة الوحيدة التى تقوم بالدور بدون هدف أو شو اعلامي والدور المصري تاريخيا يقوم على انقاذ الشعب الفلسطيني من العدوان الاسرائيلي وكل هذا التاريخ يجب أن يكوم في موضع اهتمام اعلامي كبير من اعلام الخارج.