انت الأن تتابع خبر الزعاق يكشف عن موجة حر عاتيه ستهب في هذا التوقيت على السعودية وعمان واليمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الخبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق إن السنة الهجرية 1445هـ تنتهي بعد شهرين فقط.

وقال ان شهر ذي القعدة هو الشهر الحادي عشر في التقويم الهجري، حرم للقتال وسمي بهذا الاسم لتأمين سلامة الحجيج في طريقهم إلى مكة في موسم الحج.

شهر ذي القعدة هذا العام أول شهور الحر، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا، وتنتهي الفترة الطبيعية لنزول الأمطار.

وتبدأ الأمطار الخريفية في اليمن وسلطنة عمان وجنوب السعودية في نهاية الشهر وتستمر لنحو 90 يومًا.