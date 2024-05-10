العالم اليوم - أرباح "الأنصاري" في الربع الأول تهبط بـ 26% على أساس سنوي

انتم الان تتابعون خبر أرباح "الأنصاري" في الربع الأول تهبط بـ 26% على أساس سنوي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مايو 2024 10:21 صباحاً - أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، نتائج أعمالها خلال الربع الأول من عام 2024، حيث أظهرت تراجعا بنسبة 26 بالمئة في صافي الأرباح.

وقالت شركة الأنصاري للخدمات المالية في بيان على موقع سوق دبي المالي، إنها سجلت أرباحا صافية بواقع 98.74 مليون درهم (حوالي 27 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2024، وذلك مقابل أرباح حققتها الشركة بمبلغ 133 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي، مما يشير إلى هبوط نسبته 26 بالمئة.

وعزت الشركة في بيانها تراجع صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى عدة عوامل منها افتتاح 27 فرعا جديدا لزيادة الحصة السوقية للشركة وفرض ضريبة الشركات.

بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف عمومية وإدارية بنسبة 21 بالمئة لتصل إلى 33.5 مليون درهم مقارنة بـ 27.7 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2023.

كما يعود ذلك إلى ارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء بنسبة 17 بالمئة لتصل إلى 22.5 مليون درهم مقارنة بـ 19.2 مليون درهم خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع الرواتب والمزايا بنسبة 10% لتصل إلى 118.5 مليون درهم مقابل 107.4 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

بالإضافة إلى تسجيل أعباء ضريبة الدخل على الشركات بمقدار 9.7 مليون درهم خلال الفترة الحالية، مقابل لا شيء بنهاية نفس الفترة عام 2023.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الأول 2024 حوالي 122.4 مليون درهم، بالمقارنة مع 151 مليونا في الربع المقابل من العام السابق، ما يعني انخفاضا بنسبة 19 بالمئة.

وسجلت الشركة إجمالي دخل تشغيلي قدره 274.7 مليون درهم في هذا الربع مقابل 287 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبتراجع نسبته 4.3 بالمئة.

بلغ التدفق النقدي للمجموعة من العمليات بعد ضبط الإنفاق الرأسمالي 115 مليون درهم، ما يمثل معدلا جيدا من الأرباح قبل الفوائد والضرائب الإهلاك والاستهلاك بنسبة 94 بالمئة مقابل معدل التحويل النقدي.