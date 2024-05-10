نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات ملف تجديد عقد نجم بايرن ميونخ وانتقاله إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، آخر تطورات ملف تجديد عقد الكندي ألفونسو ديفيز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني خلال الفترة المقبلة.

آخر تطورات ملف تجديد عقد نجم بايرن ميونخ

وقال الصحفي الإيطالي الشهير "فابريزيو رومانو":"بايرن ميونخ لا يزال ينتظر الرد الرسمي من ألفونسو ديفيز على عرض تجديد العقد، الفريق الألماني غير متفائل بشأن تمديد عقد ألفونسو ديفيز".

وأضاف:"رسالة ريال مدريد تبقى كما هي، سيقومون بالتعاقد معه فقط في حالة تحديد البايرن سعر جيد وعادل للاعب، وليس بمبلغ 50، 60، 70 مليون يورو كما يشاع في وسائل الإعلام، مسؤولي الريال لن يدفعوا تلك الأموال".

وأكمل:" ريال مدريد يحب ديفيز ولكن التركيز الرئيسي يبقى دائمًا على السعر وعلى التوازن من وجهة نظر مالية، كما أن هناك أشخاص في ريال مدريد سعداء جدًا بفيرلاند ميندي ومستقبله، والذي قد يكون مرتبطًا بمستقبل ألفونسو ديفيز أيضًا".

