نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على كلمات اغنية الليلة حلوة لـ روبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة روبي تريند محركات بحث جوجل فور إصدارها كليبها الجديد الليلة حلوة على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع كليب روبي والإطلالات المميزة التي ظهرت بها في الكليب الجديد وشبهها البعض بسعاد حسني الجيل الحالي.

تفاصيل أغنية الليلة حلوة



كانت النجمة روبي أطلقت أمس كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب كأول أغنياتها الصيفية لهذا العام وهي من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.

وصورت النجمة روبي فيديو كليب الأغنية في لبنان خلال الفترة الماضية، ويعد الكليب هو أول إنتاج مشترك بين شركة التوزيع فيرال ويف وإسلام صيام.

وجاءت الكلمات كالتالي:

هي القاعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة

ويومنا دا شكله جميل

خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة

ورايقين طول الليل

طب هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة

ويومنا دا شكله جميل

خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة

ورايقين طول الليل

والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القاعدة حلوة

إيه الجو العسل ده؟.. إيه الموود القمر ده

هو الروقان ده اللي ناقصنا

والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القاعدة حلوة

إيه الجو العسل ده؟.. إيه الموود القمر ده

هو الروقان ده اللي ناقصنا

عليّ يابني الصوت شوية.. كمان شوية

ده في مغنى ده في مغنى وفي رقص

سقف يابني، وأنت طبل ده يومنا يهبل

ومتعبناش بالعكس

والليلة حلوة

