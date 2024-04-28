الرئيس السيسى: شكل وأداء عمل الحكومة يتغير مع إنشاء مراكز البيانات والحوسبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 11:30 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في ظل إنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية وغيرها يتغير شكل وحجم وسرعة العمل في الحكومة، متابعا: "ده كله له تكلفة والتكلفة تخص لو ما كناش عملناه.. الأرقام اللى اتكلفت بيها الموضوعات دي في مراكز البيانات كبيرة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية: "مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة.. اتعرض عليا التخطيط وبعد العرض قولت طبقا للمعايير المناسبة أن المدينة تكون رقمية ودخلت الشركة وعلشان تعمل دي رقمية وقالت إنها هتحط تعديلات على الكلام ده والطلب ده.. وحصل تعديل كبير جدا على التصور الهندسي لمدينة العدالة وده بيخلي حجم العمل داخل المدينة وزي ما الحكومة شغالة وتشتغل أكثر.. الأداء سيكون أكثر تقدما وتطورا وأكثر جودة لينا".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "تفتكروا الرقم لرقمنة مدينة العدالة.. بقول كده للناس في مصر.. انتوا بتقولوا صرفتم كتير.. انتوا بتصرفوا كتير ليه؟ هو أنا عندي خيار تاني.. يبقي زي مخاليق ربنا اللى موجودين في الدنيا هنبقي متخلفين.. إحنا دولة مش غنية.. ولو مش عملنا الكلام ده".

