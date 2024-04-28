رئيس جمهورية العراق يستقبل وزير الري لبحث التعاون

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والذي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله.

وأكد الرئيس العراقي، خلال اللقاء، عمق العلاقات التي تربط العراق ومصر ومدى رسوخها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى المخاطر التي تواجهها البشرية نتيجة التغيرات المناخية والتصحر وشح المياه ومدى تأثيراتها السلبية على البيئة والحياة والنمو الاقتصادي في العالم ككل.

وشدد على ضرورة توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين لمواجهة التحديات في هذا المجال وأثرها على الواقع الزراعي والتنموي والبيئي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أهداف مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه المنعقد حاليًا في العاصمة بغداد، ومشاركة جمهورية مصر العربية في فعالياته، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى تشابه التحديات التي تواجه قطاعي المياه في مصر والعراق وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه، فضلًا عن استمرار الزيارات الميدانية المتبادلة واعتماد أساليب الري الحديثة وتطوير المنشآت المائية والتأهيل بمواد صديقة للبيئة.

وأكد رئيس الجمهورية أهمية انعقاد المؤتمرات التي تبحث الإجراءات الكفيلة في تعزيز التعاون والتواصل مع دول الجوار وإيجاد الحلول لأزمة المياه التي تعاني منها العديد من دول المنطقة.

من جانبه أشار الدكتور هاني سويلم إلى عمق العلاقات بين البلدين والرغبة الدائمة في التواصل الفعال وتطوير التعاون الثنائي، مؤكدًا حرص جمهورية مصر العربية على خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة مع العراق وبما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين في النمو والازدهار.

كما استعرض الوزير آخر مستجدات الوضع المائي في مصر، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه قطاع المياه في مصر والعراق كونهما دول مصب، إضافة إلى محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، وهو ما يتطلب التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات الري الحديث، وإقامة السدود.