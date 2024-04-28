عميد كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة: مصر تواكب التطورات التكنولوجية دائما.. والطلاب يحصلون على فرص عمل جيدة خلال فترة الدراسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 04:29 مساءً - أكد الدكتور رضا عبد الوهاب، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، أن الرقمنة والذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات، محل اهتمام كبير على مستوى العالم، ومصر تواكب التطورات دائما.

وأوضح عبد الوهاب، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشيطة فى مواكبة التطورات العالمية منذ تدشين وإنشاء مركز معلومات مجلس الوزراء، موضحا أن جامعة القاهرة تتابع وترصد الاهتمام بطلاب كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى بها، فضلا عن تواصلها المستمر مع وزارة الاتصالات وتقديم برامج تدريبية للخريجين، وأيضا وصلنا لدرجة عالية من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة داخل الكلية، مؤكدا أن التعليم له دور مركزى فى مسألة التطور بالإضافة إلى التوعية الهامة بأهمية الرقمنة والذكاء الاصطناعى ويجب القضاء على التخوف الموجود لدى بعض المؤسسات من مخاطر الذكاء الاصطناعى.

وتابع عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، لدينا فى مصر فرصة مهمة فى تصدير أجيال من مطورى نظم المعلومات تساهم فى أنظمة الذكاء الاصطناعى على مستوى العالم، مؤكدا أن فرص توظيف خريجى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى مرتفعة جدا، موضحا أن بعض طلاب الكلية يحصلون على فرص عمل أثناء الدراسة بمرحلة البكالوريس، فضلا عن حصولهم على فرص للدراسات العليا فى جامعات عالمية.

وأكد الدكتور رضا عبد الوهاب، أن إدارة الجامعة مهتمة وداعمة لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ، ونجرى تعاون كبير مع مختلف الكليات والمؤسسات ونشترك فى دورات ومسابقات وزارة الاتصالات وأيضا بعض الشركات فى مجال الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى.