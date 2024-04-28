ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على شخص من ذوى الإحتياجات الخاصة بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 05:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر "من ذوى الإحتياجات الخاصة" بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى المواطنات برفقتها نجلها "من ذوى الإحتياجات الخاصة"- مقيمان بدائرة المركز) بتضررها من (عامل- مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدى على نجلها بالضرب بالأيدى وإحداث إصابته بجروح سطحية متفرقة بالجسم، بسبب خلافات الجيرة.. تم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.