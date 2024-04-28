نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. الأوقاف تعلن انطلاق مقرأة دوت الخليج بالمساجد الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فجر اليوم الأحد 28 أبريل 2024م مقرأة دوت الخليج بالمساجد الكبرى، وقد جاء في مقدمة هذه المساجد التي عُقدت بها مقرأة دوت الخليج وتستمر بها يوميًّا، وذلك في إطار اهتمام الوزارة وعنايتها بالقرآن الكريم، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم مقاصده، وقد جاء في مقدمة هذه المساجد التي عُقدت بها مقرأة دوت الخليج وتستمر بها يوميًّا: مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، والإمام الحسين (رضي الله عنه)، والسيدة زينب (رضي الله عنها)، والسيدة نفيسة (رضي الله عنها)، والمسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق بكفر الشيخ، والمسجد القنائي بمدينة قنا.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أطلقت مقرأة دوت الخليج بالمساجد الكبرى في ضوء تعظيم دور المساجد في خدمة القرآن الكريم وتحقيقًا للثواب العظيم الذي يناله من يشارك في هذه المقارئ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَن صلى دوت الخليجَ في جماعةٍ، ثم قَعَد يَذْكُرُ اللهَ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، ثم صلى ركعتينِ، كانت له كأجرِ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ تامَّةٍ، تامَّةٍ، تامَّةٍ"، وأي ذكر أعظم من تلاوة القرآن الكريم إنه أعظم الذكر، على أن تستمر المقرأة بهذه المساجد يوميًّا عقب صلاة دوت الخليج، كما ستعقد بالمساجد الأخرى التي لها أكثر من إمام مقيم بالمسجد يوميًا، وبالمساجد الكبرى التي ليس بها إمام مقيم عقب فجر يومين أسبوعيًا وهما: الإثنين والخميس من كل أسبوع، وبمساجد كبار القراء المعتمدين يومًا واحدًا في الأسبوع.

وهذا جدول مقرأة دوت الخليج بالمساجد التي بدأت تطبيق المقرأة:

1. مسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة - عقب صلاة دوت الخليج يوميًّا.

2. مسجد الإمام الحسين بالقاهرة - عقب صلاة دوت الخليج يوميًّا.

3. مسجد السيدة زينب بالقاهرة - عقب صلاة دوت الخليج يوميًّا.

4. مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة - عقب صلاة دوت الخليج يوميًّا.

5. المسجد القنائي بقنا - عقب صلاة دوت الخليج يوميًّا.

6. المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق بكفر الشيخ - عقب صلاة دوت الخليج يوميًّا.