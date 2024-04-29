أحمد جودة - القاهرة - في هذا التوقيت.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

في هذا التوقيت.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال.. تم الإعلان عن الموعد الرسمي لإجازة عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 من قبل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم تحديد الفترة المقررة للاحتفال في هذا العام.

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

في هذا التوقيت.. موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

قرر مجلس الوزراء أن إجازة عيد العمال، من المقرر أن يوم الأحد 5 مايو 2024، وإجازة شم النسيم، تكون يوم الإثنين 6 من مايو 2024، وهي إجازة مدفوعي الأجر للعاملين في كافة الوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد العمال 2024

وأوضح مجلس الوزراء أنإجازة عيد العمال، تكون يوم الأحد 5 مايو 2024 بدلًا من يوم الأربعاء 1 مايو، وبذلك يكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي الإجازة الأسبوعية 4 أيام.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

-الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة وقفة عيد الأضحى: يوم السبت 15 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة عيد الجلاء 1956: يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024.

- الإجازات الرسمية المتبقية في 2024.. إجازة ثورة 30 يونيه 2013: يوم الأحد 30 يونيو 2024.

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