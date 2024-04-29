رئيس الوزراء: 85% من المساعدات قدمتها مصر لإلى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 11:30 صباحاً - صرح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بأن القاهرة دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان، وأن أكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر للقطاع.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض.

وقال رئيس الوزراء: إن مصر استقبلت العديد من الفلسطينيين بقطاع غزة، في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم.

وتابع: "التبعات التي صدرت من إسرائيل بعد السابع من أكتوبر الماضي لا تحتمل".