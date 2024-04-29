نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة ننشر روابط المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن روابط المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وجاء ذلك من منطلق حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مصلحة أبنائها الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وفى إطار التقويم المستمر الداعم لهم وخطة الدولة لدعم التحول الرقمي.

الروابط الإلكترونية كالتالى:-

https://forms.office.com/r/wddxq3saPg

-مراجعة نهائية رياضيات الصف الرابع الإبتدائي مايو 2024

https://forms.office.com/r/xMXxLQF671

-المراجعة النهائية رياضيات الصف الخامس الابتدائي مايو 2024

https://forms.office.com/r/Bg9Bb8Q9uQ

-مراجعة نهائية رياضيات الصف السادس الإبتدائي مايو 2024

https://forms.office.com/r/m6XmjKXpZp المراجعة النهائية للصف الأول الإعدادى الفصل الدراسي -

الثانى 2024

https://forms.office.com/r/YEkzcDUQVL المراجعة النهائية للصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسى- الثانى 2024

https://forms.office.com/r/bCWH4RnDzR المراجعة النهائية للصف الثالث الإعدادى الفصل الدراسى-

الثانى 2024

https://forms.office.com/r/Vxkb4b2YbF مراجعة نهائية

- رياضيات الصف الأول الثانوى 2024

https://forms.office.com/r/LjPm0ZiZsk المراجعة النهائية - الفصل الدراسى الثانى 2024 - الرياضيات العامة للصف الثانى الثانوى الأدبى

https://forms.office.com/r/eraP1sWNC8 المراجعة النهائية الفصل الدراسى الثانى 2024 - تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوى العلمى

https://forms.office.com/r/7k1Qq4QZkM المراجعة النهائية - الفصل الدراسي الثانى 2024 - الرياضيات البحتة للصف الثانى الثانوى العلمى