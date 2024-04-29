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تعليم القاهرة ننشر روابط المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة ننشر روابط المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن روابط المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وجاء ذلك من منطلق حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مصلحة أبنائها الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وفى إطار التقويم المستمر الداعم لهم وخطة الدولة لدعم التحول الرقمي.

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 الروابط الإلكترونية كالتالى:- 

https://forms.office.com/r/wddxq3saPg 

-مراجعة نهائية رياضيات الصف الرابع الإبتدائي مايو 2024

https://forms.office.com/r/xMXxLQF671

-المراجعة النهائية رياضيات الصف الخامس الابتدائي مايو 2024

https://forms.office.com/r/Bg9Bb8Q9uQ 

-مراجعة نهائية رياضيات الصف السادس الإبتدائي مايو 2024

https://forms.office.com/r/m6XmjKXpZp المراجعة النهائية للصف الأول الإعدادى الفصل الدراسي -

 الثانى 2024

https://forms.office.com/r/YEkzcDUQVL   المراجعة النهائية للصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسى- الثانى 2024

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https://forms.office.com/r/bCWH4RnDzR  المراجعة النهائية للصف الثالث الإعدادى الفصل الدراسى-

 الثانى 2024

https://forms.office.com/r/Vxkb4b2YbF مراجعة نهائية 

- رياضيات الصف الأول الثانوى 2024

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https://forms.office.com/r/LjPm0ZiZsk المراجعة النهائية - الفصل الدراسى الثانى 2024 - الرياضيات العامة للصف الثانى الثانوى الأدبى

https://forms.office.com/r/eraP1sWNC8 المراجعة النهائية الفصل الدراسى الثانى 2024 - تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوى العلمى

https://forms.office.com/r/7k1Qq4QZkM المراجعة النهائية - الفصل الدراسي الثانى 2024  - الرياضيات البحتة للصف الثانى الثانوى العلمى

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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