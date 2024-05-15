اليمن : الوية العمالقة تشيد ببطل يمني ادخل الرعب في قلوب الحوثيين بهذا الموقف الذي لايصدق !

الرياض - محمد الاطلسي - أشاد أصيل السقلدي، مدير المركز الإعلامي بألوية العمالقة الجنوبية، بموقف الشاب محمد صادق السناوي، الذي لقب بـ "بطل معركة ماوية" بعد مقاومته البطولية لهجوم حوثي قبل أن يستشهد.

وقال السقلدي في تغريدة له: "السناوي شاب اختار المقاومة والاستشهاد على الخضوع لظلم الحوثي".

وأضاف: "كم هي المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي بحاجة الى سير شبابها على درب هذا البطل الذي سيخلده التاريخ للتخلص من ظلم الحوثي".

ووصف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي السناوي بأنه بطل معركة ماوية، حيث تصدى لحملة حوثية بقيادة مدير أمن مديرية ماوية المعين حديثاً من قبل الجماعة المدعو "أبو الذهب".

اقتحمت الحملة الحوثية منطقة شرمان عزلة الخرابة في ماوية بهدف اعتقال السناوي أو قتله، لكنه تصدى لهم وقتل 8 أفراد وجرح أكثر من عشرة قبل أن يسقط شهيداً.

كان السناوي مختطفاً سابقاً لدى الحوثيين، أفرج عنه من سجونهم بصفقة تبادل أسرى، وهو أحد أفراد قوات النجدة بمحافظة تعز.

يقول الناشطون عن السناوي: "وحتى لا يقع من جديد في قبضة الحوثيين ويعود إلى سجونهم، فضل المقاومة والموت على الاستسلام".

وسبق للسناوي أن تصدى لحملة سابقة للحوثيين قبل سنوات استهدفت منطقة الحيمة بمحافظة تعز.

وكانت مصادر محلية في محافظة تعز قد أفادت بأن عملية نوعية نفذها مسلحون قبليون، يوم السبت، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من عناصر جماعة الحوثي. ووقع الكمين الذي استهدف حملة عسكرية تابعة للجماعة في مديرية ماوية، شرقي محافظة تعز، وأسفر عن مقتل وإصابة نحو 20 عنصراً من جماعه الحوثي.