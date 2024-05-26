انت الأن تتابع خبر تحقق توقعات 60 يوم.. ماذا قالت ليلى عبداللطيف عن سقوط الطائرة واليوم تطلق أخطر وارعب تنبؤاتها وتثير المخاوف قبل عيد الأضحى بكل ثقة! !والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أطلقت العرافة ليلى عبد اللطيف تحذيرات مقلقة إثر حادثة تحطم الطائرة الإيرانية الأخيرة، التي أودت بحياة العديد وأثارت القلق العالمي. حيث ربطت عبد اللطيف هذا الحادث بتغيرات كبيرة ومحتملة على الساحة العالمية، مشيرة إلى أنه ليس مجرد حادث معزول، بل جزء من سلسلة من الأحداث التي تنذر بتصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية.
في تصريحات لها
- أضافت عبد اللطيف أن هذه الأزمات قد تؤدي إلى نزاعات جديدة وتدهور في الأوضاع الإنسانية في مناطق متعددة حول العالم. لا سيما، توقعت تصاعد التوترات بين القوى الكبرى، مما قد يهدد الاستقرار العالمي بشكل كبير.
- على الرغم من أن البعض قد يرى في توقعات عبد اللطيف مبالغة، فإن سجلها السابق في التنبؤ بالأحداث الكبرى يجعل الكثيرين يأخذون تحذيراتها بجدية تامة. ونتيجة لهذه التوقعات المثيرة للقلق، يبدي الكثيرون تساؤلات حول إمكانية اتخاذ تدابير وقائية للتقليل من تأثير هذه الأحداث المتوقعة أو حتى تفاديها.
- وبينما تتواصل التكهنات حول ما قد تجلبه الأيام المقبلة، يظل العالم معلقاً بين مشاعر القلق والترقب، مترقباً ما إذا ستثبت تنبؤات ليلى عبد اللطيف نفسها مرة أخرى أم لا.