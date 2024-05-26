انت الأن تتابع خبر تحقق توقعات 60 يوم.. ماذا قالت ليلى عبداللطيف عن سقوط الطائرة واليوم تطلق أخطر وارعب تنبؤاتها وتثير المخاوف قبل عيد الأضحى بكل ثقة! !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت العرافة ليلى عبد اللطيف تحذيرات مقلقة إثر حادثة تحطم الطائرة الإيرانية الأخيرة، التي أودت بحياة العديد وأثارت القلق العالمي. حيث ربطت عبد اللطيف هذا الحادث بتغيرات كبيرة ومحتملة على الساحة العالمية، مشيرة إلى أنه ليس مجرد حادث معزول، بل جزء من سلسلة من الأحداث التي تنذر بتصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية.

في تصريحات لها