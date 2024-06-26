الهيئه القوميه للتأمين الاجتماعي: صرف معاشات يوليو اعتبارا من غداً الخميس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 05:26 مساءً -

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه تقرر تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو، علي أن يبدأ الصرف غداً الخميس الموافق 27 يونيو لنحو 11 و نصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه .

وأوضح عوض أن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر و فروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، وجميع فروع مكاتب البريد المصري.

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.