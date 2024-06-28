رئيس الحزب الديمقراطى فى واشنطن: ترامب فى حاجة إلى العمل على كثير من الملفات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 يونيو 2024 10:33 مساءً - قال رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن للقاهرة الإخبارية، إنه لا طرف منتصرا في المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بايدن وترامب، مضيفا أن ترامب في حاجة إلى العمل على كثير من الملفات.

وأضاف رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن خلال تصريحات للقناة أن ملف الهجرة هو أكثر الموضوعات الخلافية بين بايدن وترامب، مؤكدا أنه لدينا آمال كبيرة بأن بايدن سيظهر بشكل أفضل في مناظرات سبتمبر المقبل.

وتابع رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن أننا نأمل ظهور بايدن في مناظرات سبتمبر بصحة أفضل والتأثير على أعداد كبيرة من الناخبين، مؤكدا أن خطوتنا التالية في شهر أغسطس الإعداد للمناظرة المقبلة بين بايدن وترامب في سبتمبر.