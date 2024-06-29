نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعي نادي برشلونة الإسباني إلى حسم صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعمل ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة على إغلاق صفقة نيكو ويليامز في ظل الصعوبة التي يواجهها النادي الكتالوني لإتمام الصفقة حتي الآن بسبب المبلغ المالي المطلوب لضم اللاعب.

وقتا لويس ميغيل سانز صحفي "سبورت" الإسبانية أن أتليتيك بلباو لن يتفاوض بخصوص نيكو ويليامز ولن يقدم أي تسهيلات.

وأضاف:"هذا يضع برشلونة أمام حتمية دفع الشرط الجزائي كاملًا وبشكل مباشر (58 مليون يورو)".