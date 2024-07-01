منح الدرجة الكاملة في هذه الأسئلة.. تقرير اللجنة الفنية لامتحان الفيزياء

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جدة - نرمين السيد - وزير التعليم يجامع بلجنة مراجعة امتحانات الثانوية العامة
يأتي هذا حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق مبدأ الشفافية واطلاع الطلاب على تفاصيل ما أثير حول امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة 2024 في مادة الفيزياء.
وطالب الدكتور رضا حجازي اللجنة الفنية منذ إصدار توجيهاته لها بسرعة إعداد تقرير كامل حول مدى صعوبة امتحان مادة الفيزياء ومطابقة الأسئلة للمواصفات، بالنظر بعين الاعتبار لمصلحة الطلاب في المقام الأول.
وخلص تقرير اللجنة الفنية إلى النتائج التالية:
- الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وتدرج مستوى الصعوبة (30% للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات العقلية المتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا).
- 90% من أسئلة الامتحان تم تناولها بنفس الأفكار في امتحانات نهاية العام السابقة (دور أول - دور ثاني) خلال أعوام (2021 - 2022 - 2023)، كما تم تناولها في النماذج الاسترشادية.
- وجود ملاحظات على صياغة أجزاء من السؤال رقم 6 (نموذج أ) والسؤال رقم 33 (نموذج أ) والسؤال رقم 20 (نموذج أ) والسؤال رقم 14 (نموذج أ) والسؤال رقم 40 (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت) محل شكوى الطلاب.
وبناء على مراجعة دقيقة للجنة الفنية المختصة، قرر الدكتور رضا حجازي اتخاذ الاجراءات التالية:
- منح الدرجة الكاملة للسؤال 6 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.
- منح الدرجة الكاملة للسؤال 33 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.
- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم 40 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.
- اعتبار الإجابات (أ - د) للسؤال رقم 20 (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.
- اعتبار الإجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم 14 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.
- مساءلة اللجنة المسؤولة عن مراجعة ورق أسئلة الامتحان قبل الطباعة.
- الإعلان عن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني.
وطالب وزير التربية والتعليم الطلاب بالتركيز على الامتحانات المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها، ولذلك تقوم لجنة فنية متخصصة مشكلة من مجموعة من الخبراء بمراجعة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة عقب امتحان كل مادة قبل بدء التصحيح لبحث أي شكاوى للطلاب وتيسير الأمور عليهم.
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