نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تجديد الثقة.. من هو أحمد ضاهر نائب لـ وزير التربية والتربية والتعليم الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جددت الحكومة المصرية الثقة وتجديد تعيين الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، للعام الخامس على التوالي، بعد أن تم تكليفه بمنصب مساعد وزير لتكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضى.

أحمد ضاهر هو المسئول الأول عن النظام الإلكتروني لامتحانات الثانوية المعدلة، حيث يشرف بشكل كامل على عملية إدخال التكنولوجيا فى التعلم، سواء ما يتعلق بالتابلت وتسليمه للطلاب، إضافة إلى عقد الامتحانات الإلكترونية للطلاب، وشغل منصل نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي، فهو نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة

كما شغل ضاهر، منصب مستشار بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اللجنة الاستراتيجية القومية للحوسبة الحكومية، وتولى ضاهر مهمة التواصل مع مؤسسة "بيرسون" البريطانية وإدارة ملف امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية، وملف تسليم التابلت للطلاب، وشكل غرفة عمليات للإشراف على توزيع أكواد التابلت على أولى ثانوي العام الماضي والتي شملت أكثر من 40 ألف كود متغير، حيث أصبح ضاهر المسؤول الأول عن ملف التابلت ونظام الامتحانات الالكترونية للثانوية العامة التراكمية، بمساعدة فريق كامل من داخل وزارة التربية والتعليم.