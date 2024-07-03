نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهندس من طراز فريد.. تعرف على السيرة الذاتية لمحافظ الجيزة الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت المصادر أن المهندس عادل سعيد ابراهيم هو محافظ الجيزة الجديد، خلفا للواء أحمد راشد محافظ الجيزة السابق.

وينشر صدى البلد السيرة الذاتية للمهندس عادل سعيد محافظ الجيزة الجديد، حيث عمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وكان يتولى قبلها رئاسة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

كما تولى محافظ الجيزة الجديد، جهاز تنمية العاشر من رمضان ومشرفا على جهاز تنمية مدينة خليج السويس، كنا عمل من قبل ذلك رئيسا لجهاز تنمية مدينة دمياط وبني سويف الجديدتين.

كما أكد مصدر حكومي أن مراسم حلف اليمين لـ الوزارة الجديدة، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بالقاهرة بقصر الاتحادية.

وتابع المصدر أن الوزارة الجديدة أو التغييرات الحكومية تشمل عدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين، وأن الحكومة الجديدة ستعمل وفقًا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.