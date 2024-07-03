نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين عبلة الألفي نائبة لوزير الصحة: السيرة الذاتية والمسيرة العلمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم اختيار النائبة عبلة الألفي لتكون عضوًا في لجنة الصحة بمجلس النواب، حيث تولت منصب نائب للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في إطار تشكيل الحكومة الجديدة لعام 2024.

السيرة الذاتية للدكتورة عبلة الألفي

التعليم الأكاديمي

- حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة المنصورة عام 1978.

- حصلت على دبلوم طب الأطفال وصحة الطفل من جامعة دابلن بايرلندا عام 1984.

- اجتازت الامتحان بالكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية في تخصص طب الأطفال عام 1987.

- حصلت على دكتوراه في طب الأطفال بكلية الطب بجامعة المنصورة عام 2002.

الخبرة والتدريب

- حصلت على زمالة بالاختيار بالكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية عام 2004، مما جعلها استشاري دولي معتمد في تغذية الطفل والرضاعة الطبيعية.

التدريب الاجتماعي

- حصلت على دبلوم للنشطاء الاجتماعيين في تنمية المجتمع من مؤسسة أشوكا العالمية عام 2019.

التكريمات

- في عام 2019، أطلق عليها أساتذة وأطباء الأطفال لقب "أم أطفال مصر".

عبلة الألفي تمتلك مسيرة طويلة ومتميزة في مجال طب الأطفال، حيث تجمع بين الخبرة الأكاديمية العالية والتدريب الدولي المتقدم في مجالات تغذية الطفل والرضاعة الطبيعية، مما يجعلها إضافة قيمة كبيرة للوزارة وللقطاع الصحي بشكل عام في مصر.