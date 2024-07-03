نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- بدء مراسم حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة بقصر الاتحادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن بقصر الاتحادية، أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

كانت مصادر حكومية كشفت عن ملامح تشكيل الحكومة الجديدة 2024، موضحة دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتطوير السياسات الحكومية، لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي.

وكشفت المصادر الحكومية عن القائمة الكاملة لأسماء الوزراء الجدد في تشكيل الحكومة الجديدة 2024، وهم:

- اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية.

- الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي.

- الدكتور أحمد كجوك وزيرًا للمالية.

- الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي.

- المستشار عدنان الفنجري وزيرًا للعدل.

- حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار.

- الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف.

- الدكتور شريف فاروق وزيرًا للتموين.

- محمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم.

- كريم بدوي وزيرًا للبترول.

- الدكتور خالد عبدالغفار وزيرًا للصحة.

- منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية.

- الدكتور عمرو طلعت وزيرًا للاتصالات.

- الدكتور أشرف صبحي وزيرًا للشباب والرياضة.

- الدكتور محمود عصمت وزيرًا للكهرباء.

- الدكتور شريف الشربيني وزيرًا للإسكان.

- المهندس هاني سويلم وزيرًا للري.

- السفير بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والهجرة.

- الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل والصناعة.

- الدكتور أيمن عاشور وزيرًا التعليم العالي.

- المستشار محمود فوزي وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية.

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

- محمد جبران وزيرًا للعمل.

- شريف فتحي وزيرًا للسياحة.

- أحمد هنو وزيرًا للثقافة.