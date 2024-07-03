نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا بتعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة.

كما قرر الرئيس سيسي رفع رتبة اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول، تقديرًا لمسيرته العسكرية وتفانيه في خدمة الوطن والقوات المسلحة.

يعتبر تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرًا للدفاع خطوة بارزة تعزز من قدرات وزارة الدفاع المصرية وتعزيزًا للأمن والاستقرار في البلاد، في ظل التحديات الأمنية والإستراتيجية التي تواجهها مصر والمنطقة.

تأتي هذه الخطوة في سياق التحديث المستمر للهيكل القيادي للقوات المسلحة المصرية، وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة على المستوى الإقليمي والدولي.