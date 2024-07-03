نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل حلف اليمين بساعات... تعرف على شريف فتحي وزير السياحة القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت قناة إكسترا نيوز في أخبار عاجلة لها أن المرشح لتولي حقيبة وزارة السياحة هو شريف فتحي وزير الطيران الأسبق، خلفًا للوزير الحالي السيد أحمد عيسى، وعبر الأسطر التالية ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية أبرز المعلومات عن الوزير شريف فتحي:

هو شريف فتحي علي عطيه من مواليد 18 أبريل 1963، وعمل في مجال الطيران المدني لأكثر من 27 عامًا.

تقلد فتحي عدد من المناصب ومنها المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك مدير إقليمي للخطوط الملكية الهولندية، وخطوط نورث وست الجوية الأمريكية.

وعن أبرز دراسات شريف فتحي، فقد أتم العديد العديد من الدراسات والدورات التدريبية في مجال الإدارة العليا مثل برنامج الإدارة نحو التغيير بمونتريال وجنيف.

كذلك شغل شريف فتحي منصب وزير الطيران المدني في الفترة ما بين 2016 حتى 2018م، كما تولى سابقا منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، إضافة إلى عدة مناصب بارزة منها المدير الإقليمي في الخطوط الجوية الملكية الهولندية كي إل إم، والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا.

كما شغل فتحي منصب مستشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، ثم رئيسًا لمجلس إدارة شركة إير كايرو، والمدير التنفيذي للشركة العربية للطيران.