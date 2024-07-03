نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم تعيين محمد محمود ناصر الطيب وعبلة أحمد علي الألفي نائبين لوزير الصحة، وفقًا لما كشف عنه مصدر مطلع.

يأتي يأتي في سياق استعداد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المكلف، لأداء اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد اكتمال تشكيل الحكومة.

تذكر المادة 146 من الدستور المصري أنه في حال لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، فإن رئيس الجمهورية يكلف رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح شخصية من الحزب أو الائتلاف الذي يحظى بأكبر عدد من المقاعد في المجلس.

وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة البرلمان في ثلاثين يومًا إضافية، يعد المجلس منحلًا وتجرى انتخابات جديدة لمجلس النواب خلال ستين يومًا من تاريخ قرار الحل.