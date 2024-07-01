العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي ينسحب من مخيم نور شمس في طولكرم

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي ينسحب من مخيم نور شمس في طولكرم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 يوليو 2024 01:25 مساءً - فجرت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا وسط مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم، وألحقت دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، خلال اقتحامها الذي استمر لأكثر من 7 ساعات متواصلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الجيش الإسرائيلي فجرت منزلا وسط المخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران داخله وتضرر المنازل المجاورة له، ومنعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إليه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقصفت طائرة إسرائيلية مسيرة، أمس الأحد، منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس، ما أدى إلى مقتل الشاب سعيد عزت جابر (24 عاما) وإصابة 5 آخرين بينهم إصابتان بحالة خطيرة.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم فجرا وفرضت طوقا عسكريا مشددا عليه ومنعت المواطنين من الخروج منه أو الدخول إليه، ونشرت قناصتها على أسطح وداخل البنايات المرتفعة المحاذية والمحيطة بالمخيم.

والحقت القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها دمارا هائلا بالبنية التحتية للمخيم وتعمد تخريب الممتلكات العامة والخاصة على طول شارع نابلس، كما دمر خط المياه الرئيسي المغذي للمخيم.

كما دمرت جرافات الجيش محيط دوار اليونس في الحي الشمالي من مدينة طولكرم، قبل أن تواصل سيرها باتجاه ضاحية اكتابا وتجرف محيط دوار اكتابا شرق طولكرم، وتدمير ما تبقى من منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة على طول الشارع المحاذي للمخيم.

واليوم الاثنين، قتل طفل وامرأة، وأصيب 4 مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طولكرم ومخيميها.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ثابت ثابت الحكومي، بمقتل المواطنة نسرين خالد ضميري (47 عاما) من مخيم طولكرم، والطفل محمد علي سرحان (15 عاما) من المدينة، برصاص قوات الاحتلال.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية، في الضفة الغربية بما فيها القدس، 556 مواطنا بينهم 137 طفلا.