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أحمد جودة - القاهرة - كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح، أن قرار إستكمال مباراة سموحة وبيراميدز بكامل ظروفها أمر غير قانونى ولا يوجد بند بلائحة رابطة الأندية ينص على قانونية الأمر.

وأوضح عامر العمايرة خلال تصريحات إذاعية: لا بد من إعادة المباراة كاملة وفقا للبند رقم 42 من لائحة رابطة الأندية المصرية المحترفة التى تخضع للظروف القهرية بسبب الحريق الذى تم فى ستاد الإسكندرية.

خبير لوائح: قرار استكمال مباراة سموحة وبيراميدز غير قانوني

وأشار عامر العمايرة: تم الاستناد على لائحة الإتحاد الافريقى والإتحاد الدولى " الفيفا " لإستكمال مباراة سموحة وبيراميدز بكامل ظروفها رغم إنك تمتلك نص بلائحتك الخاصة التى تدير بطولة الدورى المصرى الممتاز على هذا الأمر.

وأختتم: لماذا لم يتم تطبيق اللائحة ايضًا على البرتغالى جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك بالإيقاف 8 مباريات عقب التعدى على الحكم فى مواجهة بيراميدز ولكن تم تحويلها إلى لجنة الإنضباط.

