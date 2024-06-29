نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع.. "زيزو" يقود هجوم الزمالك أمام سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مواجهات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي يحتضنها ملعب ستاد القاهرة الدولي.

واستقر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفارس الأبيض على ملامح التشكيل الذي سيخوض به أصحاب الرداء الأبيض المباراة والذي من المتوقع أن تشهد قيادة أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبى ويوسف أوباما هجوم الزمالك بينما يغيب عن الفريق كل من شيكابالا ومصطفي الزناري وناصر منسي.

- ومن المتوقع أن يضم تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا كلًا من:



حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى – حسام عبد المجيد – عمر جابر – محمد شحاتة.

خط الوسط: ناصر ماهر – عبد الله السعيد – نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: زيزو – مصطفى شلبى – يوسف أوباما.

وجاءت قائمة الزمالك أمام سيراميكا دون مهاجمين صرحاء إذ استبعد جوميز كل من ناصر منسي فنيا، وسيف الدين الجزيري للإصابة، بالإضافة إلى عدم عودة البنيني سامسون أكنيولا من بلاده.

- قائمة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا:



حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد سيد "زيزو".