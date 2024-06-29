نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يسعي لحسم صفقة نجم الريال في الميركاتو الصيفي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني يسعي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسييداد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال لويس ميغيل سانز صحفي "سبورت" الإسبانية، أن ميكيل ميرينو نجم ريال سوسييداد هو المرشح الرئيسي في برشلونة لتعزيز خط الوسط، مع مرور الأسابيع كل شيء يتم بهدوء شديد ولن يتم فعل أي شيء حتى نهاية بطولة كأس أمم أوروبا.

‏وأضاف أن برشلونة يخطط للقيام بتحركاته اعتبارا من 10 يوليو مع حل مشكلة استديوهات برشلونة ومع خيار القدرة على تسجيل اللاعبين.

ويسعي النادي الك لتدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل