الرياضة

برشلونة يسعي لحسم صفقة نجم الريال في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني يسعي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسييداد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال لويس ميغيل سانز صحفي "سبورت" الإسبانية، أن ميكيل ميرينو نجم ريال سوسييداد هو المرشح الرئيسي في برشلونة لتعزيز خط الوسط، مع مرور الأسابيع كل شيء يتم بهدوء شديد ولن يتم فعل أي شيء حتى نهاية بطولة كأس أمم أوروبا.

‏وأضاف أن برشلونة يخطط للقيام بتحركاته اعتبارا من 10 يوليو مع حل مشكلة استديوهات برشلونة ومع خيار القدرة على تسجيل اللاعبين.

ويسعي النادي الك لتدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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