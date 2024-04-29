الإدارة العامة للمرور: ضبط 10156 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 12:32 مساءً - تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط (10156) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 251 مخالفة السير بدون تراخيص، 20 دراجة نارية مخالفة، 5242 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 8 مخالفات موقف عشوائى، 296 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 4 مخالفات شروط التراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.